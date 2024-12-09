السنيورة عرض مع السفير السعودي الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.



وكان عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، من مختلف الجوانب إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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