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لبنان
السنيورة عرض مع السفير السعودي الاوضاع في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
09-12-2024
|
10:34
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
وكان عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، من مختلف الجوانب إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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