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لبنان

السنيورة عرض مع السفير السعودي الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
09-12-2024 | 10:34
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. 

وكان عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، من مختلف الجوانب إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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