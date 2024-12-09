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لبنان

بسبب "إسقاط النظام".. ماذا يجري في بيروت؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 11:38
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نفذ مواطنون، مساء اليوم الإثنين، تحركاً احتجاجياً في منطقة عائشة بكار، وذلك إثر توقيف شخصين شاركا أمس بتظاهرات مُؤيدة لإسقاط النظام السوري.
 
وعلى الأثر، ضرب الجيش طوقاً أمنياً في المكان، وسط مطالبات بإطلاق سراح الموقوفين.
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