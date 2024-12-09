بالصور.. 62 ناقلة جند هبة من الأردن الى الجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "بتاريخ 9/12/2024، بتوجيهات من جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل 62 ناقلة جند مقدمة هبة من المملكة إلى الجيش.

ووفقاً للبيان، تم تسلم الهبة، في حضور ممثل عن السفارة الأردنية وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وهي ستساهم في تعزيز قدرات الجيش، بخاصة لجهة الانتشار العملاني والمهمات المنفذة في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

بتاريخ ٩ /١٢ /٢٠٢٤، بتوجيهات من جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل ٦٢ ناقلة جند مقدمة هبة من المملكة إلى الجيش اللبناني. جرى تسلم الهبة بحضور ممثل عن السفارة الأردنية وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وستساهم في… pic.twitter.com/1uryoqktdu