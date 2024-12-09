من أمانة السجل العقاري في عاليه.. إليكم هذا البيان

أعلنت أمانة السجل العقاري في عاليه أنها ستقوم، نهار الثلاثاء الواقع في 10 كانون الاول 2024، بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم.

وذكرت الأمانة أنها ستقوم نهار الخميس 12 كانون الأول باستلام معاملات فك التأمين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه، على أن تقوم نهاري الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 10 و11 كانون الأول 2024 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وذلك في امانة السجل العقاري في عاليه.