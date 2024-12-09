بالجرم المشهود.. اليكم ما كانا يقومان به في الطيونة

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بيان مساء اليوم، انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من جرائم ترويج المخدرات وتعاطيها وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخصَين بترويج المخدرات على متن دراجة آلية.على أثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة بإجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيْهما، وهما:ع. ي. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري) بحقه مذكرة توقيف بجرم تجارة اسلحة.م. ش. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني).بتاريخ ٤-١٢-٢٠٢٤ وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دورية من مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود في محلة الطيونة أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن دراجة آلية نوع "هاوجيو" لون أسود وأحمر دون لوحة.بتفتيشهما، عُثِرَ بحوزتهما على مسدّسَين حربيَّين، مبلغ من العملة اللبنانية والدولار الأميركي، وكمّيّة من المخدِّرات معدة للتّرويج على الشكل التالي:/27/ علبة بلاستيكية بداخلها /76/غ من مادة الكريستال./6/ علب بلاستيكية بداخلها كل علبة غرام من مادة الباز./4/ أكياس نايلون بداخلها /4/ حبات كبيرة من حشيشة الكيف./4/ أكياس نايلون بداخلها مادة الماريجوانا./4/ أنابيب زجاجية نوع ketamine./3/ علب بلاستيكيّة بداخلها /4/غ من مادة الكوكايين.ظرفَين بداخلهما /10/ حبات tramal و/10/ حبات tramadol.كيس بداخله /20/ حبة كبتاغون./5/ أكياس بداخلها /64/ حبة منوّعة بين ألوان: أزرق، زهر، باج، رمادي، وأزرق غامق.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على ترويج المخدِّرات.أجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".