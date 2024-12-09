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لبنان

العثور على جثة طفل بعد شهرين من الغارة على المعيصرة.. هذه هويته (صورة)

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، اليوم الإثنين، أنه بعد مرور نحو شهرين على غارة بلدة المعيصرة، تم العثور على جثمان الطفل السعيد "أمير وسام حسين" من بلدة حولا.

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بلدة

المعيصرة

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