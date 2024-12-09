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لبنان

هذا ما كشفه مصدر نيابيّ عن "حظوظ" عون الرئاسية!

Lebanon 24
09-12-2024 | 15:39
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن بعض اللقاءات المرتبطة بملف الرئاسة وتحديداً مع معراب، تُجمع على أنّ الاتفاق هو الحل الأفضل ولا نية لإقصاء أي طرف.
 
وقالت المعلومات إن "رئيس الجمهورية لن يأتي من خارج أي تقاطع بين الثنائي الشيعي والمعارضة"، مشيرة إلى أن "كل شخصية عليها فيتو لن يمر اسمها".
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في غضون ذلك، قال مصدر نيابي لـ"الجديد" إن "حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئاسية ما زالت مرتفعة استناداً إلى ثقة المجتمع الدولي به في هذه المرحلة"، وأضاف: "الأسماء التي يتم التداول بها wishful thinking والثنائي الشيعي لا يريد أرانب وسيرفض أي اسم يظهر فجأة على الساحة".
 
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