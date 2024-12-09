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لبنان

مسؤول أميركي كبير متواجد في بيروت.. من هو؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 16:07
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين، اليوم الاثنين، إن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن روجر كارستينز موجود في بيروت في إطار "جهود مكثفة" تبذلها الحكومة للعثور على الصحافي الأميركي أوستن تايس وإعادته بعد أكثر من عقد من الأسر في سوريا.
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كان تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحافي مستقل، يبلغ من العمر 31 عاما عندما خُطف في آب 2012 خلال تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية، فيما نفت سوريا سابقاً احتجازه.
 
 

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