مسؤول أميركي كبير متواجد في بيروت.. من هو؟

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كان تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحافي مستقل، يبلغ من العمر 31 عاما عندما خُطف في آب 2012 خلال تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية، فيما نفت سوريا سابقاً احتجازه.