16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسؤول أميركي كبير متواجد في بيروت.. من هو؟
Lebanon 24
09-12-2024
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين، اليوم الاثنين، إن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن روجر كارستينز موجود في بيروت في إطار "جهود مكثفة" تبذلها الحكومة للعثور على الصحافي الأميركي أوستن تايس وإعادته بعد أكثر من عقد من الأسر في سوريا.
Advertisement
كان تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحافي مستقل، يبلغ من العمر 31 عاما عندما خُطف في آب 2012 خلال تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية، فيما نفت سوريا سابقاً احتجازه.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
02:25 | 2024-12-09
09/12/2024 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
08:35 | 2024-12-09
09/12/2024 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
06:11 | 2024-12-09
09/12/2024 06:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
12:50 | 2024-12-09
09/12/2024 12:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. اليكم ما نشرته سلافة معمار
Lebanon 24
بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. اليكم ما نشرته سلافة معمار
00:00 | 2024-12-09
09/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2024-12-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:37 | 2024-12-09
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:33 | 2024-12-09
بالصورة.. تحرير سيدة لبنانية من سجن سوريّ
16:30 | 2024-12-09
عن "دخول السوريين".. الأمن العام ينفي هذا الخبر
15:39 | 2024-12-09
هذا ما كشفه مصدر نيابيّ عن "حظوظ" عون الرئاسية!
15:30 | 2024-12-09
عبد المسيح: طعن من 11 نائباً أمام المجلس الدستوري
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 02:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 02:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 02:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24