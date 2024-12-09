عن "دخول السوريين".. الأمن العام ينفي هذا الخبر

أعلن الأمن العام اللبناني، مساء الإثنين، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الأمن العام يرفع القيود التي فرضها على دخول السوريين منافية للواقع، حيث أن المديرية العامة للأمن العام تمنح إذن دخول لمدة أسبوع، أسبوعين أو شهر إستثنائياً وفقاً لكل حالة تتوفر فيها الشروط الإنسانية".

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