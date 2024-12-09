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لبنان

3 أهداف حقّقها الإسرائيليون في سوريا

Lebanon 24
09-12-2024 | 23:05
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": الإسرائيليون هم في قلب الحدث السوري وأساسه، ويتابعونه عن كثب ويترقبون نتائجها ليبنوا عليها خطواتهم التالية في اتجاه الشرق.
وتبين أنّ إسرائيل نجحت مباشرة في تحقيق 3أهداف في سوريا:
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-1 ضمان انقطاع الخط من إيران إلى لبنان والمتوسط والحدود الإسرائيلية عبرسوريا. ففيما كان الإيرانيون يخلون مواقعهم، كان الطيران الإسرائيلي يتكفّل باستكمال هذه المهمّة. وعلى امتداد الخريطة السورية، تولت إسرائيل تدميرالأهداف التي كان صعباً على الإيرانيين و «الحزب » أن يتخلّصوا منها أو ينقلوها، وهي: مخازن السلاح الثقيل، مصانع الصواريخ والمسيّرات ومخازن الأسلحة الكيماوية وحصل ذلك، على الأرجح، بموافقة روسية وتركية وأميركية.
-2 تخلّصت إسرائيل من أي سلاح نوعي يمكن أن يهدّدها في المستقبل. وأياً كانت السلطة التي ستتولّى الحكم في دمشق، فلن يتاح لها أن تحتفظ بسلاح تخشاه إسرائيل ويمكن أن يكرّر عملية «طوفان الأقصى » من الجهة السورية.
-3 استفادت إسرائيل من انهيار النظام لتعلن مخاوفها من تسلّل عناصر مسلحة إلى الجولان. وبناء على هذه الذريعة، سارعت إلى التوغل في نقاطجديدة داخل الأراضي السورية، فتمركزت في الموقع الأكثر أهمية استراتيجية في جبل الشيخ وتمدّدت كيلومترات في الداخل السوري. ووسط الحراك الجاري في السويداء ودرعا، يتوقع مراقبون أن تنفّذ إسرائيل خطوات مفاجئة في الجنوب السوري وحتى مشارف العاصمة السورية، تحت عنوان «المنطقة العازلة » الضامنة للأمن، والتي توازيها منطقة عازلة في جنوب الليطاني، من الجهة اللبنانية. ستترقب
إسرائيل مسار الأوضاع في سوريا، وهي تعرف تماماً كيف تصطاد في مياهها وتؤمّن مصالحها. وحتى وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وبدء ممارسته السلطة، هناك مهلة شهرين أو ثلاثة، وهي مهلة كافية جداً لاستكمال الضغط على أجنحة إيران. فبعد سوريا، سيحدث شيء ما في العراق، ثم يأتي الحدث في قلب إيران ليتوّج الخطة، وينقلب الشرق الأوسط رأساً على عقب.
 

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