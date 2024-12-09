20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
3 أهداف حقّقها الإسرائيليون في سوريا
Lebanon 24
09-12-2024
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": الإسرائيليون هم في قلب الحدث السوري وأساسه، ويتابعونه عن كثب ويترقبون نتائجها ليبنوا عليها خطواتهم التالية في اتجاه الشرق.
وتبين أنّ إسرائيل نجحت مباشرة في تحقيق 3أهداف في سوريا:
Advertisement
-1 ضمان انقطاع الخط من إيران إلى لبنان والمتوسط والحدود الإسرائيلية عبرسوريا. ففيما كان الإيرانيون يخلون مواقعهم، كان الطيران الإسرائيلي يتكفّل باستكمال هذه المهمّة. وعلى امتداد الخريطة السورية، تولت إسرائيل تدميرالأهداف التي كان صعباً على الإيرانيين و «الحزب » أن يتخلّصوا منها أو ينقلوها، وهي: مخازن السلاح الثقيل، مصانع الصواريخ والمسيّرات ومخازن الأسلحة الكيماوية وحصل ذلك، على الأرجح، بموافقة روسية وتركية وأميركية.
-2 تخلّصت إسرائيل من أي سلاح نوعي يمكن أن يهدّدها في المستقبل. وأياً كانت السلطة التي ستتولّى الحكم في دمشق، فلن يتاح لها أن تحتفظ بسلاح تخشاه إسرائيل ويمكن أن يكرّر عملية «طوفان الأقصى » من الجهة السورية.
-3 استفادت إسرائيل من انهيار النظام لتعلن مخاوفها من تسلّل عناصر مسلحة إلى الجولان. وبناء على هذه الذريعة، سارعت إلى التوغل في نقاطجديدة داخل الأراضي السورية، فتمركزت في الموقع الأكثر أهمية استراتيجية في جبل الشيخ وتمدّدت كيلومترات في الداخل السوري. ووسط الحراك الجاري في السويداء ودرعا، يتوقع مراقبون أن تنفّذ إسرائيل خطوات مفاجئة في الجنوب السوري وحتى مشارف العاصمة السورية، تحت عنوان «المنطقة العازلة » الضامنة للأمن، والتي توازيها منطقة عازلة في جنوب الليطاني، من الجهة اللبنانية. ستترقب
إسرائيل مسار الأوضاع في سوريا، وهي تعرف تماماً كيف تصطاد في مياهها وتؤمّن مصالحها. وحتى وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وبدء ممارسته السلطة، هناك مهلة شهرين أو ثلاثة، وهي مهلة كافية جداً لاستكمال الضغط على أجنحة إيران. فبعد سوريا، سيحدث شيء ما في العراق، ثم يأتي الحدث في قلب إيران ليتوّج الخطة، وينقلب الشرق الأوسط رأساً على عقب.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
02:25 | 2024-12-09
09/12/2024 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
08:35 | 2024-12-09
09/12/2024 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
12:50 | 2024-12-09
09/12/2024 12:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
06:11 | 2024-12-09
09/12/2024 06:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:37 | 2024-12-09
09/12/2024 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-12-10
اسعار تذاكر الطيران ترتفع ومصدر يشرح السبب
02:11 | 2024-12-10
إنخفاض في سعر المحروقات.. إليكم آخر الأرقام
02:00 | 2024-12-10
ما هو مصير الملفات العالقة بين لبنان وسوريا؟
01:45 | 2024-12-10
المغتربون السوريون الى لبنان
01:36 | 2024-12-10
لغاية الخامسة عصراً.. هذا ما سيقوم به الجيش في النبطية وصور
01:31 | 2024-12-10
في الخيام.. العدو ينفذ عمليات تفجير واسعة
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 09:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 09:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 09:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24