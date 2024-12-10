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لبنان

لم ينفجر.. سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في بلدة عكارية

Lebanon 24
10-12-2024 | 00:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاروخاً سقط في أحد الابنية في خراج بلدة القليعات في سهل عكار واخترق منزلاً مكوناً من 3 طبقات بدون أن ينفجر.

وبحسب المعلومات، خلّف الصاروخ اضراراً كبيرة في المنزل لجهة المطابخ فيما لم يسجّل سقوط ضحايا.
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وحضرت الى المكان دورية من الجيش والقوى الامنية بانتظار حضور الخبير العسكري للكشف على المكان المستهدف واتخاذ التدابير لسحب الصاروخ.
 
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