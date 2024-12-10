لم ينفجر.. سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في بلدة عكارية

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاروخاً سقط في أحد الابنية في خراج بلدة القليعات في سهل عكار واخترق منزلاً مكوناً من 3 طبقات بدون أن ينفجر.وبحسب المعلومات، خلّف الصاروخ اضراراً كبيرة في المنزل لجهة المطابخ فيما لم يسجّل سقوط ضحايا.وحضرت الى المكان دورية من الجيش والقوى الامنية بانتظار حضور الخبير العسكري للكشف على المكان المستهدف واتخاذ التدابير لسحب الصاروخ.