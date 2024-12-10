بيان "حزب الله".. بداية مرحلة جديدة

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استفاد "حزب الله" من الاعتداءات الاسرائيلية العسكرية على سوريا واصدر بيان تنديد واضحا، الامر الذي اظهره داعما كاملا لسوريا حتى في ظل سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد.وتقول المصادر ان "حزب الله" اعطى موقفا اوليا هو دعمه لوحدة الاراضي السورية وهذا ما يتلاقى مع الموقف الدولي، الايراني والخليجي والعربي اضافة الى الروسي والتركي حيال سوريا.وتعتبر المصادر ان هناك ايجابية مبطنة بدأ الحزب ينظر فيها للتطورات في سوريا خصوصا ان لديه قدرة كبيرة على التواصل مع الجماعات الاسلامية في سوريا او في غيرها.