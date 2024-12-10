Advertisement

لبنان

بيان "حزب الله".. بداية مرحلة جديدة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-12-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1290598-638694135385513799.jpg
Doc-P-1290598-638694135385513799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استفاد "حزب الله" من الاعتداءات الاسرائيلية العسكرية على سوريا واصدر بيان تنديد واضحا، الامر الذي اظهره داعما كاملا لسوريا حتى في ظل سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد.
وتقول المصادر ان "حزب الله" اعطى موقفا اوليا هو دعمه لوحدة الاراضي السورية وهذا ما يتلاقى مع الموقف الدولي، الايراني والخليجي والعربي اضافة الى الروسي والتركي حيال سوريا.
Advertisement
وتعتبر المصادر ان هناك ايجابية مبطنة بدأ الحزب ينظر فيها للتطورات في سوريا خصوصا ان لديه قدرة كبيرة على التواصل مع الجماعات الاسلامية في سوريا او في غيرها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-12-10
02:11 | 2024-12-10
02:00 | 2024-12-10
01:45 | 2024-12-10
01:36 | 2024-12-10
01:31 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24