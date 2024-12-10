Advertisement

لبنان

المعارضة تعاود تعاونها التنسيقي: هذا هو مرشحنا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-12-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1290600-638694137393206990.jpg
Doc-P-1290600-638694137393206990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مصدر نيابي الى أن المعارضة بدأت مجدداً بالتعاون المكثف مع المرشح جهاد أزعور من أجل التنسيق لجلسة التاسع من كانون الثاني.
ولفت المصدر الى "أن هناك شعورا للمرة الاولى لدى مَن يتواصل مع أزعور أن حماسته أكبر من الجولة الأولى من الترشيح لعدة أسباب ، ومنها سياسي وهو الإصرار الدولي والداخلي على تطبيق القرارت الدولية وخاصةً القرار ١٧٠١ ، كما أن سقوط النظام السوري يشكل فرصة كبيرة من أجل أن يطبق الرئيس المقبل إتفاق الطائف دون عراقيل من أجل بناء الدولة.
Advertisement
المصدر ختم أن أزعور يشعر اليوم بجدية أكبر من ناحية إدارة جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني وربما تنتج رئيسا و بالنصف زائدا واحد في الدورة الثانية.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-12-10
02:11 | 2024-12-10
02:00 | 2024-12-10
01:45 | 2024-12-10
01:36 | 2024-12-10
01:31 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24