المعارضة تعاود تعاونها التنسيقي: هذا هو مرشحنا

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أشار مصدر نيابي الى أن المعارضة بدأت مجدداً بالتعاون المكثف مع المرشح جهاد أزعور من أجل التنسيق لجلسة التاسع من كانون الثاني.ولفت المصدر الى "أن هناك شعورا للمرة الاولى لدى مَن يتواصل مع أزعور أن حماسته أكبر من الجولة الأولى من الترشيح لعدة أسباب ، ومنها سياسي وهو الإصرار الدولي والداخلي على تطبيق القرارت الدولية وخاصةً القرار ١٧٠١ ، كما أن سقوط النظام السوري يشكل فرصة كبيرة من أجل أن يطبق الرئيس المقبل إتفاق الطائف دون عراقيل من أجل بناء الدولة.المصدر ختم أن أزعور يشعر اليوم بجدية أكبر من ناحية إدارة جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني وربما تنتج رئيسا و بالنصف زائدا واحد في الدورة الثانية.