اهالي عرسال "يستغربون"

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على الرغم من الحديث عن تعزيزات للجيش وانتشاره على الحدود الشرقية والشمالية، الا انه بدا مستغربا لدى اهل بلدة عرسال حركة دخول وخروج السوريين من بلدات قارة والجريجير واليها دون اي رادع بالاضافة الى ازياد عمليات التهريب من بلدة عرسال باتجاه قرى القلمون السوري.واشار ابناء البلدة لـ"لبنان ٢٤ "الى ان نوعية مواد التهريب تبدأ من الواح الطاقة الشمسية واكسسواراتها والمعدات الكهربائية ولا تنتهي عند المحروقات من بنزين ومازرت وغاز.