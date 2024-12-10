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لبنان

في الخيام.. العدو ينفذ عمليات تفجير واسعة

Lebanon 24
10-12-2024 | 01:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تفجير واسعة  في الخيام بعد تأجيل دخول فرق الهندسة في الجيش اللبناني التي كانت مقررة اليوم.

 وتستمر هذه العملية منذ ليل أمس مع نسف المنازل والمباني.
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