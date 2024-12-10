في الخيام.. العدو ينفذ عمليات تفجير واسعة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تفجير واسعة في الخيام بعد تأجيل دخول فرق الهندسة في الجيش اللبناني التي كانت مقررة اليوم.



وتستمر هذه العملية منذ ليل أمس مع نسف المنازل والمباني.

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