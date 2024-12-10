لغاية الخامسة عصراً.. هذا ما سيقوم به الجيش في النبطية وصور



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



“بتاريخ 10/ 12/ 2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون – النبطية والقليلة – صور”.

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