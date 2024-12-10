Advertisement

لبنان

لغاية الخامسة عصراً.. هذا ما سيقوم به الجيش في النبطية وصور

Lebanon 24
10-12-2024 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1290619-638694167622725304.jpg
Doc-P-1290619-638694167622725304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 10/ 12/ 2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون – النبطية والقليلة – صور”.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: رفاق في مواقع القيادة والميدان كان لهم الفضل لصمود الكتائب والمقاومة في كل المواجهات مع الجيش السوري على مدى سنوات
lebanon 24
10/12/2024 09:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
والا عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية: سيطرة الجيش الإسرائيلي على منطقة جبل الشيخ السورية تتيح إشرافا على محور دمشق- بيروت
lebanon 24
10/12/2024 09:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية
lebanon 24
10/12/2024 09:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا أسامة غنيم القيادي في الأمن الداخلي بحماس في غارة لطائرات حربية على خان يونس أمس
lebanon 24
10/12/2024 09:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قياد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-12-10
02:11 | 2024-12-10
02:00 | 2024-12-10
01:45 | 2024-12-10
01:31 | 2024-12-10
01:30 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24