20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لغاية الخامسة عصراً.. هذا ما سيقوم به الجيش في النبطية وصور
Lebanon 24
10-12-2024
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 10/ 12/ 2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون – النبطية والقليلة – صور”.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: رفاق في مواقع القيادة والميدان كان لهم الفضل لصمود الكتائب والمقاومة في كل المواجهات مع الجيش السوري على مدى سنوات
Lebanon 24
الجميّل: رفاق في مواقع القيادة والميدان كان لهم الفضل لصمود الكتائب والمقاومة في كل المواجهات مع الجيش السوري على مدى سنوات
10/12/2024 09:27:26
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
والا عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية: سيطرة الجيش الإسرائيلي على منطقة جبل الشيخ السورية تتيح إشرافا على محور دمشق- بيروت
Lebanon 24
والا عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية: سيطرة الجيش الإسرائيلي على منطقة جبل الشيخ السورية تتيح إشرافا على محور دمشق- بيروت
10/12/2024 09:27:26
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية
Lebanon 24
ميقاتي: لنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية
10/12/2024 09:27:26
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا أسامة غنيم القيادي في الأمن الداخلي بحماس في غارة لطائرات حربية على خان يونس أمس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا أسامة غنيم القيادي في الأمن الداخلي بحماس في غارة لطائرات حربية على خان يونس أمس
10/12/2024 09:27:26
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قياد
الجيش
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
08:35 | 2024-12-09
09/12/2024 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
12:50 | 2024-12-09
09/12/2024 12:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
06:11 | 2024-12-09
09/12/2024 06:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:37 | 2024-12-09
09/12/2024 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة
Lebanon 24
إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة
06:49 | 2024-12-09
09/12/2024 06:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-12-10
اسعار تذاكر الطيران ترتفع ومصدر يشرح السبب
02:11 | 2024-12-10
إنخفاض في سعر المحروقات.. إليكم آخر الأرقام
02:00 | 2024-12-10
ما هو مصير الملفات العالقة بين لبنان وسوريا؟
01:45 | 2024-12-10
المغتربون السوريون الى لبنان
01:31 | 2024-12-10
في الخيام.. العدو ينفذ عمليات تفجير واسعة
01:30 | 2024-12-10
المعارضة تعاود تعاونها التنسيقي: هذا هو مرشحنا
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 09:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24