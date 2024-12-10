إنخفاض في سعر المحروقات.. إليكم آخر الأرقام

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إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 6000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 20000 ليرة لبنانية.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1406.000 ليرة لبنانية- بنزين 98 أوكتان: 1446.000 ليرة لبنانية- المازوت: 1333.000 ليرة لبنانية- الغاز: 999.000 ليرة لبنانية.