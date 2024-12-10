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لبنان
الجيش أعلن حاجته إلى ضباط اختصاصيين في هذه المجالات
Lebanon 24
10-12-2024
|
02:32
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش حاجتها إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة بطريقة المباراة من بين المدنيين (ذكورًا وإناثًا).
على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي (من الاثنين حتى الخميس)، في الكلية الحربية - الفياضية اعتبارًا من 2 / 1 / 2025 ولغاية 2 / 2 / 2025 ضمنًا.
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على الراغبين الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكري.
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