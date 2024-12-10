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لبنان

"ملتقى التأثير المدني": الحريّة تنتصر

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:04
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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": في ذكرى مرور خمسة أعوام على حرق قوى الظلام خيمة الملتقى في ساحة اللعازاريّة، وسط بيروت،  التي نصبها الملتقى انخراطًا فعَّالًا في فعاليَّات ثورة 17 تشرين: صورة مركبَّة لمشاهد من حرق الخيمة وذيلها بعبارة "مسار التّاريخ يثبت أن الحريَّة تنتصر!".
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