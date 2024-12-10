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لبنان

رشقات نارية وقذائف مدفعية.. آخر تطورات الوضع جنوباً

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:20
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أطلق جيش العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والاودية المجاورة لبلدي قبريخا ومجدل سلم. 

كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على أطراف شيحين والجبين.
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