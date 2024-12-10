رشقات نارية وقذائف مدفعية.. آخر تطورات الوضع جنوباً

أطلق جيش العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والاودية المجاورة لبلدي قبريخا ومجدل سلم.



كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على أطراف شيحين والجبين.



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