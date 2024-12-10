إعلانٌ من الأمن العام.. هذا ما طلبه

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أعلنت المديرية العامة للامن العام، عن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين (اطباء، صيادلة، مهندسون وإداريون) بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين، من الذكور والإناث.وأضلفت في بيان: "تقدم الطلبات من قبل اصحاب العلاقة شخصيا" اعتبارا" من تاريخ 16/12/2024 ولغاية تاريخ 20/12/2024 ضمنا" من الساعة 8.00 وحتى الساعة 15.00 من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي TVA، وفقا" للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين".وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:"- مراجعة دوائر ومراكز الامن العام الاقليمية.- مراجعة عنوان الامن العام على شبكة الانترنت : security.gov.lb-www.general.- الاتصال على الرقم 1717".