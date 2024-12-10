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لبنان

الطقس... إلى متى يستمر حاله مستقراً؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:37
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بخاصة في الداخل، وتبقى الرطوبة منخفضة.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر يستمر حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي شمال البحر الاسود، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر تأثيره حتى مساء الجمعة فيعود ويتحسن تدريجيا.  

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4  و 14 في زحلة . 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية يرافقها رطوبة منخفضة.
الأربعاء:  
غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بخاصة في الداخل وتبقى الرطوبة منخفضة.
الخميس:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم حيث يتشكل الضباب على الجبال،  تنشط الرياح وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا خصوصا في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.
الجمعة:  
غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل،  تهطل امطار متفرقة في المناطق الشمالية مع برق ورعد يرافقها رياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700، تخف الأمطار بدءا من بعد الظهر ويتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا.
 
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