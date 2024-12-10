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لبنان
فادي كرم: "القوات" على تواصل مع الجميع ولم نطرح اسم جعجع للرئاسة
Lebanon 24
10-12-2024
|
03:41
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أكد النّائب فادي كرم أن القوات اللبنانية على تواصل مع جميع الأطراف السياسيين في ما خصّ ملف الرئاسة بمن في ذلك الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر.
وأوضح في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "التّواصل مع رئيس مجلس النواب أو مع رئيس التيار الوطني الحر يتم عبر ممثّلين حزبيين وهناك محاولة جديّة لتضييق الفروقات في الموضوع الرئاسي من دون أن يعني ذلك أنّ ما يطرح في الاعلام حول التوافق على بعض أسماء المرشحين صحيح".
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ونفى أن "تكون القوات تطرح ترشيح رئيس حزبها سمير جعجع"، مشددا على أن "شخصية المرشح مهمة، كذلك المواصفات التي نريدها والتي لها علاقة باتفاق الطائف".
أضاف: "من المهم أن نلتزم في أي ولاية جديدة وقف اطلاق النار والقرارات الدولية بحذافيرها وإذا تمّ تأمين هذا التوافق يمكننا حينئذ الذهاب الى انتخاب رئيس".
واعتبر أنه "على ما تبقى من محور الممانعة التخلي عن مفاهيمه التي كانت سائدة ما قبل السابع من تشرين الأول لا سيما مقولة جيش شعب مقاومة"، لافتا الى أنه "كلما اقترب الفريق الآخر الى مفهوم السيادة كلما يمكننا الاقتراب الى التوافق حول مرشّح".
ولم يستبعد أي أمر "خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي نعيشها في أعقاب سقوط النظام السوري وانعكاس ذلك على وضع أفرقاء الممانعة "، داعيا اياهم الى "الخروج من هذه المظلة لتسهيل عملية بناء الدولة".
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