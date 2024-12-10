Advertisement

لبنان

"أوجيرو": عطل طارئ على الخط الساخن 1515

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1290679-638694244398491353.jpg
Doc-P-1290679-638694244398491353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليا، نتيجة عطل طارئ.

 وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوجيرو: طرأ عطل في سنترال طرابلس - التبانة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة ونعمل على إصلاح العطل
lebanon 24
10/12/2024 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: عطل في سنترال علي النهري وتوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
lebanon 24
10/12/2024 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل طرأ على سنترال صوفر
lebanon 24
10/12/2024 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: توقف الخدمة في جعيتا وعدد من المناطق المجاورة
lebanon 24
10/12/2024 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

عطل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2024-12-10
06:07 | 2024-12-10
06:00 | 2024-12-10
05:55 | 2024-12-10
05:50 | 2024-12-10
05:49 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24