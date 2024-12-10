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لبنان

خلال محاولة فتح طريق عيترون - بنت جبيل.. تعرّض دورية للجيش واليونيفيل لإطلاق نار تحذيري

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان دورية مشتركة من الجيش والوحدة البولندية في اليونيفيل تعرضت لإطلاق نار تحذيري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم فتح طريق عيترون - بنت جبيل والتي كان قد قطعها العدو بساتر ترابي يوم الخميس الماضي.
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