خلال محاولة فتح طريق عيترون - بنت جبيل.. تعرّض دورية للجيش واليونيفيل لإطلاق نار تحذيري

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان دورية مشتركة من الجيش والوحدة البولندية في اليونيفيل تعرضت لإطلاق نار تحذيري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم فتح طريق عيترون - بنت جبيل والتي كان قد قطعها العدو بساتر ترابي يوم الخميس الماضي.

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