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لبنان

امن الدولة تنفي حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريّين

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:35
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 صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:
"ورد يوم أمس الاثنين بتاريخ ٩-١٢-٢٠٢٤، في أحد المواقع الإلكترونيّة، مقالٌ عن حماية أمن الدولة لبعض الرموز والمسؤولين السوريّين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة على إثر التطوّرات الحاصلة. إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تنفي هذه المعلومات الواردة في المقال ، متمنيةً من القيّمين على الموقع المذكور ومن الوسائل الإعلاميّة عموماً، التدقيق في المعلومات التي تُنشَر عن المديريّة،  خدمةً للحقيقة التي تبقى هدفاً مشتركاً لنا جميعاً".
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