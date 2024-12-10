المكاري استقبل سفيرة النمسا وبحثا في سبل التعاون

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إستقبل وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفيرة النمسا فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ التي قالت بعد اللقاء: "أجرينا محادثات جيدة حول إمكان التعاون المشترك مستقبلا بين بلدينا، وإنه لأمر واعد للنظر في علاقاتنا العميقة وفي مستقبلنا".واعربت عن تفاؤلها" ليس فقط لجهة استمرار علاقاتنا المشتركة، بل لجهة بناء علاقات جديدة بيننا".