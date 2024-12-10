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لبنان

المكاري استقبل سفيرة النمسا وبحثا في سبل التعاون

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:50
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 إستقبل وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفيرة النمسا فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ التي قالت بعد اللقاء: "أجرينا محادثات جيدة حول إمكان التعاون المشترك مستقبلا بين بلدينا، وإنه لأمر واعد للنظر في علاقاتنا العميقة وفي مستقبلنا".
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واعربت عن تفاؤلها" ليس فقط لجهة استمرار علاقاتنا المشتركة، بل لجهة بناء علاقات جديدة بيننا".
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