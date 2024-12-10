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لبنان

في طرابلس.. أطلق النار من على شرفة منزله وبيده قنبلة يدوية!

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:55
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اقدم المدعو "ا.ح" وهو يعاني من اضطرابات نفسية على اطلاق النار من بندقية "بومب اكشن" منتصف ليل امس في محلة ابي سمراء ـ طرابلس بالقرب من حديقة الايمان وذلك من على شرفة منزله وبيده قنبلة يدوية بحسب ما افادت مصادر لـ "لبنان 24" دون معرفة الاسباب.
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وناشد سكان المبنى الاجهزة الامنية للتدخل واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الفاعل.

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