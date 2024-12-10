في طرابلس.. أطلق النار من على شرفة منزله وبيده قنبلة يدوية!

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اقدم المدعو "ا.ح" وهو يعاني من اضطرابات نفسية على اطلاق النار من بندقية "بومب اكشن" منتصف ليل امس في محلة ابي سمراء ـ طرابلس بالقرب من حديقة الايمان وذلك من على شرفة منزله وبيده قنبلة يدوية بحسب ما افادت مصادر لـ "لبنان 24" دون معرفة الاسباب.وناشد سكان المبنى الاجهزة الامنية للتدخل واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الفاعل.