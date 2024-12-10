الدفاع المدني: 55 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في الـ24 ساعة الماضية، 55 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-اخماد حرائق:21: منازل:7، سيارات:1، كهرباء:1، نفايات:2*جراء القصف : ركام مبنى سكني:1،ركام منازل:1، سيارات:1-انقاذ:2*جراء القصف: مواصلة البحث والانقاذ:4-اسعاف:22: حالات طارئة:9، حوادث سير:3، نقل مرضى:9*جراء القصف: انتشال اشلاء:1-خدمات عامة: 2*جراء القصف: نقل مياه الى مراكز الايواء:2، ازالة الركام:1-سلامة عامة :1