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لبنان

الدفاع المدني: 55 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
10-12-2024 | 05:09
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في الـ24 ساعة الماضية، 55 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:

-اخماد حرائق:21: منازل:7، سيارات:1، كهرباء:1، نفايات:2

*جراء القصف : ركام مبنى سكني:1،ركام منازل:1، سيارات:1 
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-انقاذ:2

*جراء القصف: مواصلة البحث والانقاذ:4

-اسعاف:22: حالات طارئة:9، حوادث سير:3، نقل مرضى:9

*جراء القصف: انتشال اشلاء:1

-خدمات عامة: 2

*جراء القصف: نقل مياه الى مراكز الايواء:2، ازالة الركام:1

-سلامة عامة :1
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