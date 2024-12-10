في صور... مباشرة إصلاح الأعطال الكهربائية في القرى المتضررة

باشرت فرق الصيانة في شركة "مراد لمقدمي الخدمات "في مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون والتنسيق مع بلديات صور، طورا، الحمادية، القاسمية، طيردبا، معركة، الحوش، وباشراف رئيس دائرة صور بشركة مراد المهندس محمد معنى، صيانة الأضرار في شبكة الكهرباء المتضررة من العدوان في بلدات صور وعملت على زرع عدد من الأعمدة مكان المتضررة.

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وفي بلدة طيردبا زرعت مؤسسة مراد. لتقديم الخدمات الأعمدة في الاحياء المتضررة على ان تستكمل الأعمال ايضا قرب المسجد وإصلاح الخط الرئيسي الذي يغذي البلدة ، إضافة إلى كافة المناطق المتضررة ، واشار المهندس معنى الى ان "14 فرقة صيانة في الشركة تقوم بعمليات كشف وصيانة على المخارج وعلى المحطات والمحولات والعمل على الشبكات المنخفضة للاسراع صيانة الشبكة وتركيب أعمدة لتأمين الكهرباء للمواطن".



وقال: "ان الشركة وكافة الفرق مستنفرة كخلية نحل تقوم باعمال الصيانة لتأمين التيار الكهربائي لاهلينا في منطقة عملياتنا".