Advertisement

لبنان

في صور... مباشرة إصلاح الأعطال الكهربائية في القرى المتضررة

Lebanon 24
10-12-2024 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1290733-638694301139091713.jpg
Doc-P-1290733-638694301139091713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت فرق الصيانة في شركة "مراد لمقدمي الخدمات "في مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون والتنسيق مع بلديات صور، طورا، الحمادية، القاسمية،  طيردبا، معركة، الحوش، وباشراف رئيس دائرة صور بشركة مراد المهندس محمد معنى، صيانة الأضرار في شبكة الكهرباء المتضررة من العدوان في بلدات صور وعملت على زرع عدد من الأعمدة مكان المتضررة.
Advertisement
وفي بلدة طيردبا زرعت مؤسسة مراد. لتقديم الخدمات الأعمدة في الاحياء المتضررة على ان تستكمل الأعمال ايضا  قرب المسجد وإصلاح الخط الرئيسي الذي يغذي البلدة ، إضافة إلى كافة المناطق المتضررة ، واشار المهندس معنى الى  ان "14 فرقة صيانة في الشركة تقوم بعمليات كشف وصيانة على المخارج وعلى المحطات والمحولات والعمل على الشبكات المنخفضة للاسراع صيانة الشبكة وتركيب أعمدة  لتأمين الكهرباء للمواطن".

وقال: "ان الشركة وكافة الفرق مستنفرة كخلية نحل تقوم  باعمال الصيانة لتأمين التيار الكهربائي لاهلينا في منطقة عملياتنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2024-12-10
14:30 | 2024-12-10
13:59 | 2024-12-10
13:36 | 2024-12-10
13:16 | 2024-12-10
13:10 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24