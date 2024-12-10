Advertisement

لبنان

بعد تداول خبر وجود الإمام الصدر في السجون السورية... بيان توضيحي من عائلته

Lebanon 24
10-12-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1290755-638694330128831172.jpg
Doc-P-1290755-638694330128831172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن عائلة الإمام السيد موسى الصدر البيان التالي: 
"تعليقاً على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي حول الإشتباه بوجود الإمام في أحد السجون السورية، 
يهمنا أن نوضح أن لا مصداقية لأي من هذه الأخبار التي ليس لها أساس أو مصدر معقول أو معروف.
Advertisement
وفي جميع الأحوال، فإننا نتابع الوضع ونراقب كل الأحداث، إذ نحن على قناعة تامة أن الإمام وأخويه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين، هم قيد الإحتجاز في مكان ما في ليبيا كما بيّنت التحقيقات القضائية، وكما أكدت تصريحات المسؤولين الليبيين بعد الثورة، وكما ورد حرفياً في مذكرة التفاهم الموقّعة رسمياً بین لبنان ولیبیا عام ٢٠١٤". 
اضاف البيان: "إنَّ عائلة الإمام تقدِّر عالياً نُبل مشاعر المحبّين المنتظرين لعودة الإمام وأخويه، وتغتنم هذه الفرصة لتطلب مجدداً من السلطات الليبية، لا سيما القضائية، أن تتعاون مع لجنة المتابعة الرسمية للقضية وتقوم بواجباتها تنفيذاً لمذكرة التفاهم، وأن تُقلع عن سياسة المماطلة والمقايضة والتنكّر لكل الإلتزامات".
وختم: "في هذه الظروف العصيبة والحساسة نشعر بمدى حاجة لبنان والمنطقة بل والعلم لوجود الإمام في لبنان، لذلك وأكثر من أي وقت مضى نرجو من أحبة الإمام ومحبّيه الدّعاء لعودته وأخويه سالمين غانمين.
 وإن الله على كل شيء قدير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2024-12-10
14:30 | 2024-12-10
13:59 | 2024-12-10
13:36 | 2024-12-10
13:16 | 2024-12-10
13:10 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24