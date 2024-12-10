تفاؤل بعد سقوط الأسد

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عبّر مصدر نيابيّ عن تفاؤله بسقوط نظام الرئيس السوريّ بشار الأسد، وقال إنّ المرحلة المُقبلة ستكون جيّدة على لبنان، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب أيضاً مع إسرائيل، وأكّد أنّه يجب إستغلال هذه الفرصة عبر انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة بأسرع وقتٍ مُمكن وتشكيل حكومة جديدة.وأشار المصدر عينه إلى أنّ سقوط الأسد سيُساهم بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً وأنّ دولاً أوروبيّة بدأت بإلغاء إستقبال اللاجئين على أراضيها.وطالب أيضاً فور استقرار الوضع في سوريا بإعادة إحياء العلاقات التجاريّة مع دمشق، وأوضح أنّ سوريا لطالما كانت رئة لبنان الإقتصاديّة ومصدر رزقٍ للكثير من اللبنانيين، وخصوصاً سائقي الشاحنات المُحملة بالخضار والفاكهة للدول العربيّة.