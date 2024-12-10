بهاء الحريري: لطرد أزلام وفلول هذا النظام البائد من لبنان

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كتب بهاء رفيق الحريري على منصة "اكس": سقط نظام الأسد المجرم في سوريا الشقيقة ولكن أزلامه الذين أذاقوا اللبنانيين والسوريين على حد سواء، أفظع أنواع التنكيل والترهيب على مر عقود، يبحثون عن ملجأ يفرون إليه من يد العدالة القادمة في سوريا، ونخشى على وطننا الحبيب لبنان، من أن يتم غض الطرف عنهم والسماح لهم بالانتقال إلى لبنان، لنعيش فصلاً جديداً من فصول عبث نظام البعث".وطالب "الحكومة اللبنانية وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، بدق ناقوس الخطر، والضرب بيد من حديد بوجه كل من تسول له نفسه، لجعل لبنان مرتعاً لآل الأسد وزبانيتهم".‏وحذر من "أي تهاون مع هذا الخطر الذي يتسلل في الخفاء، فمسؤولية رئيس الحكومة عظيمة أمام الشعب اللبناني، وأمام دماء الشهداء وحسرات المعتقلين، ومعاناة اللبنانيين على مر العقود الماضية"، مشددا على "ضرورة الملاحقة القانونية والأمنية لهذا الملف، وطرد أزلام وفلول هذا النظام البائد من لبنان وتسليمهم للقيادة السورية الجديدة، فلا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال لهؤلاء بالبقاء في لبنان دون محاسبة".