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لبنان

مياه النبطية: عودة عمل منظومة الابار كاملة

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:07
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أعلنت دائرة مياه النبطية في بيان "عودة عمل منظومة الابار كاملة في محطة آبار فخر الدين بالشكل الطبيعي كما كان سابقا بعد تصليح وعودة خط الخدمات التابع لمؤسسة كهرباء لبنان الى العمل".
واشارت الى "اننا  كنا في الفترة السابقة لم نألو جهدا لتأمين المياه قدر المستطاع عبر المولدات والآبار،وعبر نبع الطاسة من خلال برامج تقنين لتلبية معظم احتياجات اهلنا بعد العودة من النزوح الذين يستفيدون من نبع الطاسة وآبار فخر الدين في مدينة النبطية والمحيط، وستعود برامج التوزيع كما كانت سابقا بشكل كامل الآن بعد عودة خط الخدمات". 
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تابع البيان: "وقد قمنا بتأمين مولد لمحطة جبانة المسيحيين على طريق جادة  نبيه بري وسيصار الى شبكه على المحطة لتأمين الطاقة وتشغيل المحطة لتعود المياه الى الأحياء في النبطية التي تستفيد من هذه المحطة".
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