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لبنان

ميقاتي وصل إلى إسبانيا ويلتقي سانشيز غدا

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:24
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
من جهة ثانية، ابرق رئيس الحكومة الى ملك الاردن  عبدلله الثاني شاكرا له اهتمامه الدائم بلبنان.
كما شكره على الهبة الاردنية الجديدة الى الجيش التي وصلت بالامس، وهي عبارة تزويد كتيبتين باثنتين وستين ناقلة جند مما يساهم  في تعزيز قدرات الجيش للقيام  بمهام جديدة في الجنوب وكل لبنان.
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