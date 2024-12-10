متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟

بعد انتشار عملة مُزوّرة من فئة الـ50 دولارا، لُوحِظَ أنّ متاجر معروفة لم تعدّ تقبل هذه الفئة على الإطلاق.



وعمدت هذه المحلات إلى تعليق لافتة على مداخلها، تُشير إلى عدم قبول الـ50 دولارا.

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