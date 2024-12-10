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لبنان

بوشكيان: الصناعة التكنولوجية مستقبل لبنان

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:40
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أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان خلال لقائه وفداً من جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان برئاسة كميل مكرزل، أن هذه الصناعة هي مستقبل لبنان الانتاجي والعصري والديناميكي والمتفاعل مع دول العالم.. وأعلن أنه مستعد لتقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع وتطويره وتحديثه، خصوصاً أنه يعتمد على الكفاءات البشرية اللبنانية المميزة في لبنان وفي عالم الاغتراب.
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وعرض الحاضرون سلسلة مطالب:
-۱ اعتبار الشركات التكنولوجية ضمن القطاع الصناعي، مما يؤهلهم للحصول على شهادة صناعية.
٢-التحضير لعقد ورشة عمل حول قانون التوقيع الإلكتروني (الاسناد الالكتروني) أواخر
كانون الثاني المقبل بالتعاون مع كوليباك وبرعاية وزارة الصناعة ومشاركة اعضاء لجنة التكنولوجيا النيابة وممثلين عن الوزارات المعتية.
٣-طلب رعاية وزير الصناعة ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي فى 10 كانون الثاني المقبل وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.
٤-التحضير لمعرض متخصص بالصناعة الرقمية.

لبنان

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