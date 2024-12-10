شيخ العقل التقى شخصيات واجرى اتصالات متابعة للتطورات السورية

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم ،النائب مارك ضو، وتناول اللقاء التطورات والمستجدات الأخيرة الحاصلة على مستوى لبنان والمنطقة وخاصة في سوريا، وقضايا متعلقة بالطائفة ودور المجلس المذهبي بخصوصها.وبعد اللقاء صرّح النائب ضو، قائلا: "زرنا سماحة شيخ العقل، وتداولنا بخصوص التطورات الحاصلة في البلد ودقة المرحلة، وكان هناك توافق بالأفكار، خاصة فيما يتعلق بالدور الإقليمي والمرجعي الذي تلعبه دار الطائفة تحديدا، وسماحة الشيخ بما كان يتمتّع به من دور متعدّد ثقافيا واجتماعيا وفي علاقاته الدولية. ومن هنا أهمية تمتّين أواصر التواصل مع اقربائنا في سوريا، لاجتياز هذه المرحلة من دون أي خطر على سلامتهم".اضاف: "جاءت الزيارة اليوم في إطار متابعة التنسيق والتواصل، حيال تلك التطورات وتأثيرات احداث سوريا على لبنان، آملين بمبادرات وبدور للمجلس المذهبي، من اجل حماية مصالح الطائفة وكل الشعب السوري كما الشعب اللبناني أينما وجدوا".كما استقبل الشيخ ابي المنى العميدين جميل طعمة وأريج قرضاب، والعقيد فادي محمود، من مديرية امن الدولة.من جهة ثانية تابع شيخ العقل قضايا متعلقة بشؤون المجلس المذهبي عبر اجتماعات عقدها مع لجنة الأوقاف بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة، والصحة والبيئة بحضور رئيسها الدكتور نزيه أبو شاهين، وباجتماع ضم كل من: امين السر المحامي رائد النجار، رئيس لجنة التواصل الشيخ فادي العطار وعضو لجنة الاغتراب طارق ذبيان.وكان الشيخ ابي المنى استقبل في دارته في شانيه قائد منطقة جبل لبنان في الامن الداخلي العميد جوزيف مسلّم.كما استقبل رئيس مؤسسة "كاريتاس" الاب ميشال عبود، يرافقه الاب سمير الغاوي، وتناول اللقاء البحث في اهمية إقامة مشاريع تطويرية، لتحصين صمود الأهالي في منطقة الجبل على وجه الخصوص.واستقبل أيضا الشقيقين وجدي وفيصل عبد الصمد، وشارك في بعض اللقاءات المستشار في مشيخة العقل الشيخ عماد فرج وعدد من المشايخ.وأجرى شيخ العقل اتصالين هاتفيين بالشيخين أبو نبيه سليمان كبّول في عرنة، وأبو عهد هيثم كاتبة في جرمانا (سوريا)، وذلك في إطار متابعة للمجريات والتطورات الحاصلة في سوريا، لأهمية تمتين الصف الداخلي ووحدة الكلمة، في ظل دقّة المرحلة الراهنة.