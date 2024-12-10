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لبنان

مستشفى ومركز بلڨو الطبي ينال شهادة الجودة العالمية "JCI" للمرة الخامسة

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:13
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نال مستشفى ومركز بلڨو الطبي شهادة الجودة العالمية من اللّجنة الدولية المشتركة (Joint Commission International- JCI) للمرة الخامسة.

واشار بيان الى ان "بتميّزه وحيازته على شهادة الجودة العالمية أكد مستشفى ومركز بلڨو الطبي مجدّداً على مكانته القيادية من حيث تقديم خدمات طبية واستشفائية عالية الجودة والسلامة للمرضى في لبنان".
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ولفت البيان الى ان "القطاع الاستشفائي اللبناني أثبت مرة جديدة قدرته على الصمود رغم الأزمات والارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية وتجلّى ذلك من خلال الإنجاز الجديد الذي حققه مستشفى ومركز بلڨو الطبي الذي خضع لتقييم استمرّ أربعة أيام من قبل اللجنة الدولية المشتركة التي تعدّ مرجعية وهيئة رائدة عالمياً في الاعتمادات، وقوة دافعة لتحسين الجودة في مجال الرعاية الصحية، ليمنح على أساسه الاعتماد بناءً على عدة معايير تتعلّق بسلامة المرضى، جودة الرعاية، القيادة وإدارة العمليات". 

وذكر البيان ان "الاعتماد العالمي من اللّجنة الدولية المشتركة يعتبر علامة تميّز في مجال الرعاية الصحية ويتمّ الإشراف على تطوير معاييره لضمان اتباع أحدث الممارسات على صعيد الجودة وسلامة المرضى".

بالمناسبة، تحدّث الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى ومركز بلڨو الطبي الأستاذ نايف معلوف فقال:"نقدم هذا الإنجاز الجديد للبنان في الدرجة الأولى، لنؤكد أن هذا البلد سيبقى منارة للشرق والعالم من حيث جودة وسلامة الرعاية الصحية. إنّ هذا التميّز وسام فخر لنا، نجدّد من خلاله التزامنا بالاستمرار في بذل كافة الجهود الممكنة لتثبيت ريادة المستشفى في المنطقة على صعيد جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ". 

اضاف : "نهنىء الأطباء والطاقم التمريضي والموظفين كافة، الذين لم يساوموا يوماً على سلامة المرضى رغم الأزمات المتلاحقة ونحييهم على عزيمتهم وإصرارهم للاستمرار في تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، آملين حصد المزيد من النجاحات في المستقبل القريب."

وختم البيان:"يضيف مستشفى ومركز بلڨو الطبي شهادة الجودة العالمية (JCI) الخامسة إلى سلسلة جوائز وشهادات حاز عليها، من بينها الجائزة الذهبية لشهادة Planetree International للعناية المركّزة حول المريض وحاجاته الشاملة الذي نالها مرتين بالإضافة إلى جوائز أخرى نالها من اتحاد المستشفيات العربية في مجال الاستدامة في الرعاية الصحية".

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