كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم لبنان

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كتبت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس عبر حسابها على منصة "إكس":"تحدثت اليوم مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب وشددنا على انه من الضروري أن يستمر وقف إطلاق النار، والاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم لبنان".واضافت:"كما أننا نتابع عن كثب التطورات في سوريا وتداعياتها على المنطقة".