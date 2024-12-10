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لبنان

حتّى الآن... كم معتقلاً لبنانيّاً في السجون السوريّة وصل إلى لبنان؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 10:21
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كشف وزير الداخلية والمغتربين بسام مولوي، أنّ 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان.
 
 
وبعد سيطرة الفصائل المسلحة المعارضة على سوريا، عمدت إلى اقتحام السجون وتحرير جميع المعتقلين.
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لبنان

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