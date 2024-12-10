حتّى الآن... كم معتقلاً لبنانيّاً في السجون السوريّة وصل إلى لبنان؟

كشف وزير الداخلية والمغتربين بسام مولوي، أنّ 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان.

وبعد سيطرة الفصائل المسلحة المعارضة على سوريا، عمدت إلى اقتحام السجون وتحرير جميع المعتقلين.