بو عاصي: لن نرضى ان يبقى "الحزب" متحكما بالدولة

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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "الدولة للكل ومن حق كل المكونات أن تكون شريكة أساسية في قرارها الاستراتيجي إلا أن "الحزب" لم يترك للدولة قرارا بل خطفه. اليوم في الاستحقاق الرئاسي، ومنذ عامين "الحزب" الخاطف ورئيس مجلس النواب نبيه بري السجان".كلام بو عاصي جاء خلال اللقاء السياسي الذي عقده في مقرّ منسقية "القوات اللبنانية" في زحلة، من تنظيم جهاز التنشئة السياسية بالتعاون مع منطقة زحلة في "القوات"، بحضور النائب الياس اسطفان، منسق المنطقة آلان منيّر، عضو الهيئة التنفيذية ميشال التنوري، عضو المجلس المركزي ربيع فرنجي، المنسقين السابقين شارل سعد وطوني القاصوف، الأب طوني رزق، وعدد كبير من أعضاء المنسقية، رؤساء المراكز وأعضاء اللجان.وشدد بو عاصي على أن "اللبنانيين وفي طليعتهم "القوات"، لن يقبلوا أن يبقى "الحزب" متحكما بالدولة لأنهم دفعوا أثمانا باهظة وهم مستعدون أن لدفع المزيد ولكن لتحيا الدولة الفعلية الحقيقية".وذكّر بأن "مشروع "الحزب" الذي يدعي المقاومة زائف، فعن أي مقاومة وتحرير قدس يتحدث والجميع يعلم أن حقيقة مشروعه هي الدولة الإسلامية وولاية الفقيه؟".أما عن الوضع الحالي ومرحلة وقف اطلاق النار، فلفت بو عاصي الى أن "وقف اطلاق النار يكون بين المتحاربين، ولبنان ليس له أي علاقة لا بالنار ولا بوقف اطلاق النار".وعن رئاسة الجمهورية، استغرب بو عاصي مقولة "رئيس تحدي"، وسأل: "ما هي معايير التحدي؟ هل الالتزام بتطبيق الدستور والقوانين وبالشرعية الدولية والقرارات الاممية هو تحدٍ؟ من يقرر اذا كان أحدهم رئيس تحدٍ؟".وقال: "رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع له الحق بالترشح من دون اي شك، ويبقى بنظرنا الرئيس الأنسب بكل مواصفاته التي لا شك قادرة أن تأخذ البلد الى مكان أفضل".اضاف: "عليهم أن يبحثوا عن مواصفات وليس عن افراد والصفات الموجودة بالحكيم تنقذ لبنان. ونحن كقوات سنبقى رأس حربة لنعيد لبنان الى الفن والجمال والحضارة، نعيده الى كل ما يشبه زحلة".وكان بو عاصي استهل كلمته قائلا: "اشتقت لزحلة ولأهل زحلة. يوجد جزء في كل لبناني زحلاوي من حيث العنفوان والشجاعة والكرم والنخوة وحب الحياة. لذا مسؤوليتكم كبيرة بأن تحافظوا على زحلة وعلى ما ورثتموه".اضاف: "زحلة ليست كعب جبل لبنان، زحلة سند جبل لبنان، هذه المدينة لم تبخل على لبنان يوما، ولم تبخل بالتزامها بالقضية التي تتمحور على الوجود والدور المسيحي كما باقي المكونات".وعن "شهداء المقاومة اللبنانية الذين رووا أرض زحلة بدمائهم"، قال: "مسؤوليتنا أن نكرّمهم، أن نكون أوفياء لهم وأن نقدّس تضحياتهم".وكان بو عاصي جال في "سوق البلاط" في زحلة الذي يتم ترميمه بمسعى من "القوات اللبنانية" بالتعاون مع جمعيةCDDG، ثم شارك في عشاء اقامته منسقية "القوات" على شرفه.