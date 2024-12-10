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لبنان

فجر اليوم... هذا ما جرى داخل محل للصرافة

Lebanon 24
10-12-2024 | 10:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين أقدموا فجر اليوم على سرقة مبلغ ماليّ من داخل محل صرافة في محلة التل - طرابلس.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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سرقة

طرابلس

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