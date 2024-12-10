فجر اليوم... هذا ما جرى داخل محل للصرافة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين أقدموا فجر اليوم على سرقة مبلغ ماليّ من داخل محل صرافة في محلة التل - طرابلس.



وقد حضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.