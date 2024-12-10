ياسين شكر الهلال الأحمر القطري على الدعم الإنساني للنازحين

التقى منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في الدوحة الأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي. وشكره على الدعم الإنساني الذي يقدمه الهلال الأحمر القطري في لبنان خصوصا في مساعدة الأهالي النازحين، وناقش معه سبل التعاون الاغاثي في المرحلة المقبلة خاصة لناحية دعم الأهالي الذين تضررت منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي.

Advertisement