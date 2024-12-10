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لبنان

سليمان: المطلوب حضور جميع النواب واقتراع من يروه افضل لانقاذ البلد

Lebanon 24
10-12-2024 | 10:50
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "اذا أخذنا العبرة مما جرى في سوريا ومما يجري في اماكن اخرى من حولنا، علينا ان نتمسك اكثر بالاصول الدستورية والديمقراطية".

اضاف: "الديمقراطية تنص على انتخاب الرئيس دون اشتراط توافقات مسبقة ودون وضع فيتوات مانعة. المطلوب فقط حضور النواب، جميع النواب وليس ٨٦ وليس ٦٥ بل الجميع دون تغيب الا للذي لديه عذر شرعي، واقتراع من يروه افضل لانقاذ البلد وتشكيل الحكومة المناسبة التي يجب ان تحدد السياسة الدفاعية من ضمن السياسة العامة لان الاخطار لا تزال محدقة وينبغي الاسراع في تنفيذ القرار ١٧٠١ وحصر السلاح بيد الدولة على قاعدة ان الدولة تضم الجميع وتحفظ حقوقهم، والا سيصبح لكل سلاحه وسياسته الدفاعية وشرعته القانونية و.....الخ".
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