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لبنان

وزارة الصحة اقفلت عيادة في البيرة

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:00
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على عيادة الدكتور ا.م في البيرة - محافظة عكار، تبيّن وجود طبيب أسنان سوري الجنسية يعمل دون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.
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بناءً على ذلك، اتخذ قرار بإقفال العيادة بالشمع الأحمر".
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