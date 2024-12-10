وزارة الصحة اقفلت عيادة في البيرة

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على عيادة الدكتور ا.م في البيرة - محافظة عكار، تبيّن وجود طبيب أسنان سوري الجنسية يعمل دون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.بناءً على ذلك، اتخذ قرار بإقفال العيادة بالشمع الأحمر".