الوضع في سوريا بين بوحبيب ونظيره المصريّ

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري بدر عبد العاطي، تناول فيه بآخر المستجدات في سوريا، وضرورة التحرك العربي لمواكبة سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، فقد تم التوافق على ضرورة إجراء مشاورات عربية، وعقد إجتماع وزاري قريب، من المرجح ان يحصل وفقاً للمشاورات الجارية حاليا بين الوزراء العرب المعنيين في نهاية الاسبوع الحالي، لمواكبة الاحداث السورية.وسيكمل الوزير بوحبيب اتصالاته ومشاوراته الوزارية العربية حول سوريا بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.