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لبنان

تطوّر جديد.. العدو الإسرائيلي يتقدم باتجاه الحدود اللبنانية السورية

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تقدم قوات العدو باتجاه الحدود السورية اللبنانية، عبر طريق المصنع القديم في منطقة البقاع الغربي.
 
يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملياته الجوية في سوريا، اليوم.
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