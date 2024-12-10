نداء من سفير سابق إلى اللبنانيين: حكموا ضمائركم

وجه سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة رغيد الشماع، اليوم الثلاثاء، نداء إلى اللبنانيين دعا فيه إلى "العودة إلى الوطن للعبور به إلى الدولة القادرة، والعادلة، والسيدة، والحرة، والمستقلة".

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وقال الشماع: "إلى إخوتي في الوطن والوطنية والمواطنة، لا يمكن الوقوف بعد اليوم مكتوفي الأيدي، أو على قارعة أرصفة بعض الدول الإقليمية لاستجداء أحقاد إيديولوجية بعضنا على بعض. لقد جربنا، نحن اللبنانيين جميعا، أن يربح كل منا على حدة، فكانت النتيجة أن خسرنا بعضنا بعضا، وخسرنا لبنان. اليوم، اليوم وليس غدا، أنتم مدعوون للعودة إلى الوطن، لنعبر معا به إلى الدولة القادرة، والعادلة، والسيدة، والحرة، والمستقلة، فهذا الوطن يستحق منا ومنكم كل التضحيات، لا الأحقاد الإثنيةَ الدفينة، ولا التزلمات الإقليميةَ على حساب وجوديته".

أضاف: "معا نعبر إلى الدولة ونبني لبنان الجديد، لبنان العيش معا، لا التعايش على أنقاض تجارب الماضي. معا نتسامح، ونتصالح، ونتصارح، فلبنان الغد يستحق منا أن نحب بعضنا بعضا، ليبقى الجامع بيننا. معا نبني لبنان الغد، لبنان الذي يكون على قدر طموحات شهدائنا جميعا، بكل اختلافاتهم، وعلى قدر أحلام أولادنا وأحفادنا، ليبقوا هنا، وليبقى الوطن".

وتابع: "هذه دعوتنا لكم، حكموا ضمائركم، وتحلوا بشجاعة الشجعان، وضعوا يدكم بيد الذين هم أولى ببقائكم ركنا ركينا في الأخوة الوطنية، ليبقى لبنان".

وختم: "لبنان لنا جميعا، معا ننهض به ليبقى ديننا بعد دين الله لبنان وطائفتنا لبنان".