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لبنان

بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به.. مستشفى يعود للخدمة في بعلبك

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:52
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أعلنت ادارة مستشفى المرتضى في بعلبك ان المرفأ الصحي فتح أبوابه لاستقبال المرضى، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، وإقفال أبوابه نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى والتجهيزات والمعدات، جراء العدوان الإسرائيلي على المباني السكنية في محيطها لجهة مدخل مدينة بعلبك الجنوبي. 
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وأشار المدير الاداري للمستشفى تيسير يزبك إلى أن "المستشفى لغارتين جراء العدوان الإسرائيلي على بعلبك خلال شهري أيلول وتشرين الأول، حيث كانت الأضرار جسيمة خاصة في الغارة الثانية بتاريخ 14 تشرين الأول الماضي، مما اضطرنا إلى الخروج عن خدمة أهلنا المرضى والجرحى". 

وتابع: "بعد جهود متواصلة، انتهينا من أعمال الصيانة وفتحنا ابواب المستشفى لاستقبال المرضى خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها أهلنا، ولنكون إلى جانب جرحانا ومرضانا في حياتهم اليومية رغم الظروف المادية الصعبة".

وختم يزبك: "نعاهد أهلنا بالوقوف إلى جانبهم على الدوام، ورحم الله الشهداء، وعلى رأسهم عميد شهداء القطاع الصحي علي ركان علام".

 
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